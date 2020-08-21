МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россияне за первые часы продаж туров по программе поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств (кешбэка) приобрели этого продукта более чем на 150 миллионов рублей, сообщила журналистам глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

"Активность мы увидели с первых секунд старта программы. Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 миллионов рублей. Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет", — сказала Догузова.

По ее словам, сайт программы поддержки внутреннего туризма с кешбэком к вечеру пятницы посетили 200 тысяч человек, а до конца дня веб-страницу могут посетить более 500 тысяч пользователей.

"Сейчас динамика посещений сайта с каждым часом растет. На текущий момент мирпутешествий.рф посетило 200 тысяч человек, и темпы прироста таковы, что до конца дня мы ожидаем более полумиллиона посетителей", — сказала Догузова.

Провайдер облачных сервисов Ngenix (технологический партнер Ростуризма по программе кешбэка) уточнил, что в общей сложности с полуночи до 17.00 мск сайт мирпутешествий.рф посетили с более чем 200 тысяч уникальных IP-адресов.

"Трафик начал расти с раннего утра, пик пришелся на 14.00 по Москве, когда трафик вырос почти в 3 раза относительно среднего значения и более чем в 24 раза относительно "тихих" часов ночью, когда активность пользователей была минимальной. Сейчас мы успешно справляемся с нагрузкой и готовимся к всплескам популярности, вызванных активной работой партнеров проекта", — добавили в Ngenix.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны только с 1 октября.

СКАЧОК СПРОСА

Спрос на туры по России по итогам первого дня продаж в рамках программы поддержки внутреннего туризма с кешбэком вырос в среднем на 55% по сравнению с аналогичным днём прошлой недели, сообщили РИА Новости в туроператоре "АЛЕАН".

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны только с 1 октября.

"Национальный туроператор "АЛЕАН" подвел итоги первого дня… Спрос на туры по России увеличился в среднем на 55% по сравнению с аналогичным днем предыдущей недели", — заявили в компании.

По данным туроператора, около 50% всех покупок пришлось на курорты Краснодарского края (прежде всего Анапа и Сочи), порядка 20% на Крым. В топе предпочтений туристов также санаторно-курортное лечение на Кавказских Минеральных Водах. Кроме этого, активно бронировались путевки в Калининградскую область и Белокуриху. Расширилась и география покупок за счет санаториев средней полосы России, Урала и Сибири.

"Средний чек покупки — 50 тысяч рублей. Кэшбэк, который получат туристы, составит 10 тысяч рублей. Больше всего бронирований пришлось на октябрь. Это связано с периодом школьных каникул и возможностью совместить их с ноябрьскими праздниками", — прокомментировали в компании. Там полагают, что увеличенный спрос на отдых около моря продлит сезон на побережье фактически до середины ноября и в целом активизирует спрос на поездки по России.

"Эта акция поможет поддержать направления в межсезонье, когда традиционно спрос на путешествия снижается. Кроме того, она позволит сомневающимся туристам принять положительное решение о покупке и получить реальную выгоду. Особенно это актуально для семей с детьми, именно они являются основной целевой аудиторией туроператоров" — пояснила коммерческий директор туроператора "АЛЕАН" Оксана Булах и отметила, что в компании ожидают пик покупок на выходные дни и ближе к окончанию акции.