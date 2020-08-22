Самолёт из Хабаровска вынужденно сел в Красноярске из-за сработавшего датчика задымления
КРАСНОЯРСК, 22 авг — ПРАЙМ. Boeing 747, летевший из Хабаровска в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"По предварительным данным, он её запросил из-за того, что сработал датчик о задымлении в багажном отделении. На борту находился 421 пассажир. Приземлился благополучно в аэропорту Красноярска", — сообщил собеседник агентства.
В настоящее время идёт осмотр судна.
Кроме того, сообщается, что военно-транспортный самолет Ан-26 Центрального военного округа сел в аэропорту Большое Савино в Перми из-за срабатывания датчика неисправности двигателя.
"В ходе выполнения планового полёта военно-транспортного самолета Ан-26 авиационного объединения ЦВО сработал датчик неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно вернулся на аэродром вылета", — сказали в пресс-службе ЦВО.
Как уточнили в ЦВО, инцидент произошел 21 августа, пострадавших нет.
https://1prime.ru/business/20200822/831942229.html