КРАСНОЯРСК, 22 авг — ПРАЙМ. Boeing 747, летевший из Хабаровска в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, он её запросил из-за того, что сработал датчик о задымлении в багажном отделении. На борту находился 421 пассажир. Приземлился благополучно в аэропорту Красноярска", — сообщил собеседник агентства.

В настоящее время идёт осмотр судна.

Кроме того, сообщается, что военно-транспортный самолет Ан-26 Центрального военного округа сел в аэропорту Большое Савино в Перми из-за срабатывания датчика неисправности двигателя.

"В ходе выполнения планового полёта военно-транспортного самолета Ан-26 авиационного объединения ЦВО сработал датчик неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно вернулся на аэродром вылета", — сказали в пресс-службе ЦВО.

Как уточнили в ЦВО, инцидент произошел 21 августа, пострадавших нет.