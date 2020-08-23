ВАРШАВА, 23 авг — ПРАЙМ. Польша планирует разрешить выполнение авиарейсов из России, говорится в проекте постановления правительства страны.

Документ содержит обновленный список стран, с которыми в связи с пандемией коронавируса запрещено авиасообщение.

Всего в списке стран, с которыми авиасообщения не будет, 63 страны, в том числе это касается Бельгии, Испании, Монако, Мальты, Албании. Ранее полеты были запрещены в 45 стран.

При этом из действующего в настоящее время списка исключены Сербия, Россия и Китай.

Планируется, что постановление должно вступить в силу до 8 сентября 2020 года.