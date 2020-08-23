Польша планирует разрешить авиасообщение с Россией
ВАРШАВА, 23 авг — ПРАЙМ. Польша планирует разрешить выполнение авиарейсов из России, говорится в проекте постановления правительства страны.
Документ содержит обновленный список стран, с которыми в связи с пандемией коронавируса запрещено авиасообщение.
Всего в списке стран, с которыми авиасообщения не будет, 63 страны, в том числе это касается Бельгии, Испании, Монако, Мальты, Албании. Ранее полеты были запрещены в 45 стран.
При этом из действующего в настоящее время списка исключены Сербия, Россия и Китай.
Планируется, что постановление должно вступить в силу до 8 сентября 2020 года.
https://1prime.ru/business/20200823/831942596.html