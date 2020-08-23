МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "РТ-Капитал" (входит в ГК "Ростех") предоставит в качестве меры дополнительной поддержки АО "Мариинский прииск" беспроцентный целевой займ в размере 300 миллионов рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

"Решение об увеличении финансирования предприятия на 30% по сравнению с прошлым годом было принято корпорацией в начале августа. Выделенные средства пойдут на реализацию антикризисной программы по стабилизации деятельности предприятия", — отмечается в сообщении.

Финансирование программы, говорится в релизе, будет проходить поэтапно и направлено на упрочнение финансового положения прииска, исполнение наиболее критичных обязательств завода, возникших из-за резкого падения объёма продаж, вызванного пандемией коронавируса, а также исполнение наиболее критичных обязательств. В приоритетном порядке будут погашены все социальные обязательства перед работниками завода. Вся задолженность по заработной плате, отметили в "Ростехе", будет погашена 23 августа.

В настоящий момент Мариинский прииск, по словам гендиректора "РТ-Капитала" Кирилла Федорова​, как и вся горнодобывающая отрасль, испытывает значительные финансовые трудности, вызванные резким падением спроса на драгоценные камни вследствие распространения коронавируса. По итогам первых восьми месяцев текущего года объём продаж драгоценных камней сократился на 80%, экспортные продажи полностью приостановились.

"Существующие условия не позволяют предприятию своевременно и в полном объёме исполнять свои обязательства. Учитывая, что восстановление спроса на драгоценные камни по разным оценкам займет от года до полутора, "РТ-Капитал" приступил к реализации антикризисной программы для предприятия, которая позволит прииску в среднесрочной перспективе выйти на более стабильный уровень работы", – приводятся в сообщении слова Федорова. Программа включает меры повышения операционной эффективности, создание гибкой сбытовой политики для крупных клиентов, повышение уровня продаж на внутреннем рынке до 35% к 2025 году.

Мариинский прииск – одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в Российской Федерации. Оно славится уникальными находками, которые регулярно пополняют запасы государственного фонда драгоценных металлов. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 килограммов изумрудов, 2 килограмма александритов, более 5 тонн бериллов.