МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия должна выйти на производство порядка 1,5-2 миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц к концу года, постепенно увеличивая месячный объем до 6 миллионов доз, рассказал в интервью телеканалу "Звезда" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Три предприятия — "Биннофарм", "Р-фарм" и "Генериум" будут сейчас подключены к этой работе. Мы исходим из того, что уже в этом месяце будет наработка около 30 тысяч вакцин — до конца августа. С сентября с учетом подключения обозначенных предприятий мы будем кратно наращивать объемы и к концу года должны выйти на производство порядка 1,5-2 миллионов доз в месяц, постепенно увеличивая объемы до 6 миллионов в месяц совокупно", — сказал министр.

Он отметил, что с учетом тех заявок, которые сегодня поступают, рассматривается и поставка вакцины зарубежным партнерам, но сперва нужно обеспечить внутренний спрос.