В Госдуме разработали законопроект о выплатах "на школу"
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В нижней палате парламента России выступили с предложение ввести в стране ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей для сборов детей в школу.
Авторы инициативы — депутаты Госдумы от ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.
Законопроект был опубликован одним из авторов документа главлй комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославом Ниловым в своем Telegram-накале.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись семье в 20 тысяч рублей. Эти траты станут обязательными, хотя из-за пандемии коронавируса доходы многих россиян снизились.
Предлагается раз в год выплачивать семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей на ребенка. Это делается с целью поддержать семьи с детьми.
Документ предусматривает ежегодную индексацию этих выплат.
Деньги, по мнению авторов документа, будут выделять из федерального бюджета. Авторы предложения рассчитывают, что проект будет принят до 1 января 2021 года.
Напомним, что в этом году в России семьи с детьми дважды получили разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на одного ребенка — в июне и июле.
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