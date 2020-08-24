МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В нижней палате парламента России выступили с предложение ввести в стране ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей для сборов детей в школу.

Авторы инициативы — депутаты Госдумы от ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.

Законопроект был опубликован одним из авторов документа главлй комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославом Ниловым в своем Telegram-накале.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сборы первоклассника к 1 сентября могут обойтись семье в 20 тысяч рублей. Эти траты станут обязательными, хотя из-за пандемии коронавируса доходы многих россиян снизились.

Предлагается раз в год выплачивать семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей на ребенка. Это делается с целью поддержать семьи с детьми.

Документ предусматривает ежегодную индексацию этих выплат.

Деньги, по мнению авторов документа, будут выделять из федерального бюджета. Авторы предложения рассчитывают, что проект будет принят до 1 января 2021 года.

Напомним, что в этом году в России семьи с детьми дважды получили разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на одного ребенка — в июне и июле.