МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Москва в настоящее время не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

"Билетная система сейчас поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД. Применять зональные тарифы в метрополитене – таких планов у нас сейчас нет", — сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли разделение метрополитена на зоны, как в крупных европейских столицах.