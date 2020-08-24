МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) увеличила EBITDA по МСФО в первом полугодии 2020 года на 20,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 13,354 миллиарда рублей, говорится в сообщении ритейлера.

Скорректированная чистая прибыль группы (скорректирована на убыток в ассоциированных и совместных предприятиях) в январе-июне выросла на 44,2% — до 5,327 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 7,8% — до 173,934 миллиарда рублей.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец июня 2020 года группа объединяла 1 037 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".