МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело"), оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, вводит должность директора по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), следует из сообщения компании и подтвердил РИА Новости ее представитель.

"Согласовать кандидатуру для назначения на должность директора по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона ПАО "Трансконтейнер", — говорится в сообщении компании в понедельник.

Вопрос был рассмотрен и одобрен советом директоров оператора. Другие детали в сообщении не указываются.

Представитель "Трансконтейнера" пояснил РИА Новости, что это новая должность.

"Трансконтейнер" – российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ, на всей сети железных дорог стандарта 1520. В собственности компании более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ.

Группа "Дело" владеет 100% акций "Трансконтейнера".