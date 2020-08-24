МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Городской транспорт Москвы безопасен и защищён от распространения коронавируса лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

"Городской транспорт в Москве безопасен настолько, насколько это возможно и точно защищён лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах", — сказал Ликсутов.

Он напомнил, что во время пандемии в столичном транспорте изменили регламенты уборки и интенсивность дезинфекции. Кроме того, на станциях и остановках появились бесплатные санитайзеры.



