МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical договорилась о продаже своего подразделения Takeda Consumer Healthcare Company Limited (TCHC) американской инвестиционной компании Blackstone, говорится в сообщении японской компании.

Стоимость сделки, завершение которой ожидается к 31 марта 2021 года, составляет 242 миллиарда иен (2,3 миллиарда долларов).

"Портфель, который будет продан Blackstone, охватывает производство множества безрецептурных лекарств и товаров для здоровья, общая выручка бизнеса в 2019 финансовом году составила более 60 миллиардов иен (568,7 миллиона долларов)", — говорится в сообщении. Отмечается, что TCHC работает прежде всего в Японии. Непосредственным покупателем выступает подконтрольная Blackstone компания Oscar A-Co KK.

Takeda добавляет, что продает TCHC в рамках программы, направленной на оптимизацию портфеля продуктов. В текущем году японская компания уже совершила три сделки по продаже непрофильных активов. "Сегодняшняя сделка обеспечит TCHC владельцев, ресурсы и стратегическую направленность для того, чтобы продолжать процветание и удовлетворение потребностей клиентов, а также еще больше усилит стратегический акцент и приверженность Takeda финансовой дисциплине и превращению науки в лекарства, изменяющие жизнь", — приводятся в сообщении слова главы Takeda Кристофа Вебера (Christophe Weber).

Японская компания Takeda Pharmaceutical Сo. располагается в Осаке. Компания основана в 1781 году, действует на рынке как корпорация с 1925 года. Штат сотрудников насчитывает около 30 тысяч человек.

Инвесткомпания Blackstone Group была основана в 1985 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В числе основных сфер деятельности — консалтинг, прямые инвестиции и недвижимость.