МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число поставок из российских интернет-магазинов за рубеж в июле 2020 года выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с первыми месяцами 2020 года — более чем удвоилось, говорится в сообщении международного сервиса доставки DHL Express.

"Аналитики компании отмечают продолжающийся рекордный рост числа грузов, доставленных DHL Express зарубежным клиентам из российских интернет-магазинов, и заявляют, что объем бизнеса в период пандемии значительно превысил объем пикового предновогоднего периода… В июле 2020 года бизнес DHL Express в России по экспортно-ориентированной электронной коммерции вырос в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и более чем удвоился по сравнению с первыми месяцами 2020 года, предшествующими пандемии", — сообщается в релизе.

В частности, на маркетплейсе Ozon среди зарубежных клиентов чаще других заказывали пользователи из США, Израиля, Казахстана, Германии, Канады и Белоруссии, отмечается в сообщении.

По данным DHL, товары категорий "Мода" и "Красота", а также товары для интерьера и проведения домашнего досуга, продукты спортивного и сбалансированного питания среди зарубежных клиентов российских интернет-магазинов пользуются наибольшей популярностью.

"Мы рады, что российская продукция востребована за рубежом и B2C экспорт из России растет высокими темпами. Российские предприниматели понимают, что глобальный рынок электронной торговли предоставляет им большой потенциал для роста и открывает доступ к покупателям со всего мира, которые готовы купить интересный товар в зарубежном, в том числе российском, интернет-магазине", — прокомментировала вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова.