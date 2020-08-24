МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" возобновил приостановленную на фоне пандемии коронавируса и снижения авиаперевозок работу третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3), сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

"Шереметьево" весной из-за ситуации с коронавирусом и падения перевозок закрыл терминалы D, E и C, третью взлетно-посадочную полосу. 27 июля аэропорт возобновил работу терминала D.

Также с середины мая по середину июля из-за отсутствия трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами было приостановлено движение поездов межтерминального перехода.

"ВПП-3 возобновила свою работу около месяца назад", — сказал представитель "Шереметьево".

Третья ВПП открылась в аэропорту "Шереметьево" в конце сентября 2019 года.