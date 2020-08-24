МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Государство выделит в 2020 году 700 миллионов рублей на программу субсидирования внутренней перевозки в рамках комплексного реализованного турпродукта, что в два раза больше по сравнению прошлым годом, заявил директор Ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко на пресс-конференции, посвящённой новым программам поддержки внутрироссийского туризма.

"В этом году будет продолжение проекта по субсидирование внутренней перевозки в рамках комплексного реализованного турпродукта. На это государство выделяет порядка 700 миллионов рублей, что практически в 2 раза выше, чем в прошлом году. Оно предлагает туроператорам, которые занимаются внутренним туризмом, принять участие в этой программе", — сказал он.

Осауленко так же сообщил, что программа стартует скорее всего во второй половине сентября.