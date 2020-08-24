ВЕНА, 24 авг — ПРАЙМ. Австрийская Austrian Airlines планирует 2 сентября возобновить рейсы из Москвы, однако не исключено и продление приостановки авиасообщения, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель авиакомпании.

"В данный момент мы планируем возобновление рейсов из Москвы на 2 сентября. Но, к сожалению, не исключено продление приостановки рейсов. Это зависит от скорейшего ослабления российских ограничений на въезд", — сообщил собеседник агентства.

С 1 августа Австрия отменила запрет на пассажирские авиарейсы из России, но ввела ограничения на въезд. В России пока не объявляли о возобновлении авиасообщения с Австрией, приостановленного 17 марта.

Россия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж ещё из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска.