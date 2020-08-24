МИНСК, 24 авг — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в ряд городов России по 14 сентября, сообщается в понедельник на сайте перевозчика.

"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов … во все пункты России по 14 сентября (Воронеж, Казань, Нижний Новгород — по 24 октября)", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что соответствующее решение принято "в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации".

В пресс-службе компании РИА Новости уточнили, что под "всеми городами" подразумеваются Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. Транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.