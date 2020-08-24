МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Крупнейший британский ритейлер Tesco создаст 16 тысяч новых постоянных рабочих мест для поддержки роста своего онлайн-бизнеса, говорится в сообщении компании.

"Рабочие места будут включать 10 тысяч вакансий сборщиков заказов клиентов и 3 тысячи вакансий водителей для их доставки, а также множество других рабочих мест в магазинах и на складах", — говорится в сообщении.

Компания предполагает, что большинство этих вакансий будут закрыты теми сотрудниками, которые пришли на временную работу в начале пандемии COVID-19, но теперь хотят остаться на постоянной основе. "Вакантные места сначала будут предложены этим временным сотрудникам, а на оставшиеся вакансии компания будет принимать на работу извне", — добавляет Tesco.

Tesco добавляет, что до пандемии на онлайн приходилось около 9% продаж Tesco. В настоящее время эта цифра составляет более 16%, и Tesco ожидает, что в этом году объем онлайн-продаж превысит 5,5 миллиардов фунтов стерлингов (7,2 миллиарда долларов) по сравнению с 3,3 миллиарда фунтов стерлингов (4,35 миллиарда долларов) в прошлом году.

Tesco — британская компания, основанная в 1919 году. Входит в четверку крупнейших розничных сетей в Великобритании, одна из крупнейших в мире. Сеть Tesco в Великобритании насчитывает 3769 супермаркетов, 895 — в странах Центральной Европы. Штат превышает 400 тысяч человек.