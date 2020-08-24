МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "М.Видео" (головная компания группы "М.Видео-Эльдорадо") в ближайшее время обсудит вопрос о промежуточных дивидендах, заявил президент "М.Видео-Эльдорадо" Александр Тынкован.

"Мы с большей уверенностью смотрим и на наши возможности генерировать устойчивый денежный поток и делиться прибылью с акционерами. В ближайшее время вопрос о дивидендных выплатах будет вынесен на совет директоров компании", — сказал Тынкован в ходе телефонной конференции.

"В то же время, вопрос о более долгосрочной стратегии распределения прибыли с точки зрения дивидендной политики мы хотели бы увязать с разработкой общекорпоративной стратегии развития группы и со стратегической моделью. Утверждение этих документов мы ожидаем ближе к концу текущего года", — добавил президент группы.

В июле финансовый директор "М.Видео-Эльдорадо" Екатерина Соколова говорила, что ритейлер обладает ресурсами для возвращения практики выплат дивидендов, и компания планирует вернуться к этому вопросу в августе.

Акционеры ПАО "М.Видео" (головная компания группы) на годовом собрании 22 июня приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. В декабре прошлого года акционеры компании утвердили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 6 миллиардов рублей (33,37 рубля на акцию).

Соколова ранее говорила, что ритейлер может возобновить дивидендные выплаты в 2020 году, направляя на дивиденды минимум 60% чистой прибыли. Совет директоров группы в марте планировал обсудить утверждение положения о дивидендной политике компании, однако отложил этот вопрос из-за высокой неопределенности на фоне коронавируса.

Кроме того, группа "М.Видео-Эльдорадо" планирует в 2020 году открыть 50-60 магазинов, заявил президент компании Александр Тынкован.

"Ранее мы говорили, что до конца года откроем порядка 30 магазинов. Но, базируясь на успешных результатах первого полугодия, мы более уверенно смотрим на перспективы дальнейшего развития. Поэтому до конца года в настоящее время мы планируем до 50-60 открытий новых магазинов обоих брендов", — сказал Тынкован в ходе телефонной конференции.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец июня 2020 года группа объединяла 1 037 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".