МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российская рекрутинговая компания HeadHunter выплатит ранее объявленные дивиденды за 2019 год к 10 сентября, говоритcя в сообщении компании.

"Совет директоров принял решение выплатить ранее объявленные дивиденды в размере 0,50 доллара на акцию, или примерно 25 миллионов долларов, что составляет примерно 75% нашей скорректированной чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, в или до 10 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

В середине марта HeadHunter сообщил, что планирует выплатить в 2020 году дивиденды в размере 0,50 доллара на одну акцию, что соответствует примерно 75% от скорректированной чистой прибыли за 2019 год. Выплата дивидендов акционерам должна была состояться ориентировочно 20 апреля 2020 года.

Позднее компания объявила о решении отложить выплату дивидендов на неопределенный срок, данное решение было связано с пандемией коронавируса. Размер дивидендов и дата регистрации (27 марта 2020 года) при этом остались без изменений.

В 2019 году HeadHunter выплачивал дивиденды в размере 0,36 доллара на акцию, этот уровень также соответствовал приблизительно 75% от скорректированной чистой прибыли по итогам 2018 года.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже NASDAQ, а в 2020 году SPO на Мосбирже.