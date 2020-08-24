МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Посольство Венгрии в Москве не получало решения Оперштаба РФ о возобновлении авиасообщения между странами, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны.

"Мы не получали соответствующего решения от Оперштаба РФ (о возобновлении полётов — ред.). Других комментариев мы дать не можем", — сказали агентству в венгерском посольстве.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. По данным газеты, среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай). Как сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет. Росавиация не комментирует информацию о планах возобновления рейсов еще с семью странами.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж ещё из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска.