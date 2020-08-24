АФИНЫ, 24 авг — ПРАЙМ. Кипрские авиакомпании ставят в свои планы рейсы в Россию и из России, но точно все станет известно через неделю, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Hermes Airport, которая управляет международными аэропортами Ларнаки и Пафоса.

"Сейчас авиакомпании ставят в расписание рейсы в/из России с сентября. Но это должно быть подтверждено. Все меняется очень быстро из-за ситуации с коронавирусом. И авиакомпании меняют планы. Через неделю станет понятно, как идут дела", — сказал представитель компании.

Поток туристов из России был один из самых больших на Кипре, расходы российских туристов были одними из самых высоких.

Сейчас Россия находится в списке стран третьей категории по эпидемической ситуации с коронавирусом. Граждане из этой категории стран могут пройти диагностический тест на COVID-19 по прибытии на Кипр или привезти с собой отрицательный результат теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета. Но эти люди должны оставаться в изоляции в течение 14 дней. В случае улучшения эпидемиологической ситуации Россия может быть переведена в первую или вторую категорию стран.

В понедельник появились публикации, что вскоре может быть снят запрет на полеты из России в ряд стран, и что Кипр будет включен в программу полетов авиакомпаний. Кипрские СМИ сообщили, что с начала сентября возможно возобновление полетов из Ларнаки в Москву, Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург.