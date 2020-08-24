МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отменил решение Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) России, который по иску финской Skoda Transtech OY взыскал более 3,7 миллиона евро (более 327 миллионов рублей по текущему курсу) с АО "Рейлтрансавто", дочерней структуры РЖД.

Как следует из опубликованного определения суда, спор возник из договора от 5 декабря 2012 года, по которому финская компания обязалась изготовить и поставить российской 898 крытых вагонов для перевозки автомобилей стоимостью около 70 миллионов евро. При этом "Рейлтрансавто" должен был передать изготовителю 898 вагонокомплектов, готовых к установке на вагоны.

В связи с нарушением покупателем условий договора Skoda Transtech обратилась в МКАС с иском о взыскании убытков и упущенной выгоды. Третейский суд своим решением от 19 февраля 2019 года иск частично удовлетворил, взыскав с "дочки" РЖД более 3,7 миллиона евро реального ущерба.

"Рейлтрансавто" просила государственный суд отменить решение МКАС ввиду нарушения публичного порядка. Суды двух инстанций удовлетворили требование российской компании, но Верховный суд в феврале 2020 года судебные акты отменил и отправил дело на новое рассмотрение. ВС РФ указал, что доводы "Рейлтрансавто" об отсутствии одобрения крупной сделки и якобы использовании бюджетных средств не являются основанием для отмены третейского решения, но в то же время предложил проверить довод о том, что свои обязательства ответчик не исполнил из-за санкций.

При повторном рассмотрении столичный арбитражный суд установил, что Евросоюзом действительно были введены санкции, в соответствии с которыми импорт вагонокомплектов "Рейлтрансавто" из России в адрес Transtech, а также их возврат в РФ были ограничены ввиду двойного назначения вагонокомплектов, которые, в том числе, можно использовать в военных целях.

АО "Рейлтрансавто" — совместное предприятие РЖД (51%) и ООО "ТрансГрупп АС" (49%). Компания владеет парком специализированных вагонов-автомобилевозов, являясь крупнейшим в РФ собственником подвижного состава среди железнодорожных перевозчиков автотранспорта. В 2018 году чешская компания Škoda Transportation стала 100%-ным собственником финской фирмы Transtech, единственного в странах Скандинавии производителя трамваев и железнодорожных вагонов.