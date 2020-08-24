МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Бывший гендиректор Global Ports Владимир Бычков стал вице-президентом по логистике и развитию бизнеса УК "Дело" — головной компании группы "Дело", сообщает группа.

В конце июня текущего года стало известно о том, что Бычков покидает Global Ports с 15 июля по личным причинам. Новым генеральным директором Global Ports был назначен топ-менеджер компаний группы Альберт Лихолёт.

Ранее Бычков на протяжении 18 лет работал в группе компаний "Дело", в 2018 году он был назначен генеральным директором Global Ports. Как отмечается в релизе группы, Бычков начинал карьеру в должности экспедитора, в 2003 году был назначен заместителем генерального директора по закупкам и услугам бункеровки. В 2004–2009 годах работал генеральным директором ГК "Дело", в июле 2010 года занял должность президента ООО "Рускон", контейнерно-логистического актива группы "Дело".

"Мы рады видеть Бычкова … в нашей команде. Уверен, что опыт и знание Владимиром Петровичем рынка позволят нам более эффективно выстроить процесс операционного сотрудничества между предприятиями группы компаний "Дело" и решить задачу увеличения синергетического эффекта от взаимодействия входящих в "Дело" активов, которую ставят нам акционеры", — приводятся в релизе слова генерального директора управляющей компании "Дело" Игоря Яковенко.

Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.

Группе "Дело" Сергея Шишкарева принадлежит 30,75% акций Global Ports, еще 30,75% — у APM Terminals B.V; free float составляет 20,5% акций (в виде GDR на Лондонской фондовой бирже).