МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Туроператоры сообщают, что клиенты, купившие у них туры в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата затраченных средств, начали получать положенный кешбэк от платежной системы "МИР" на карту, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры отмечают важный момент, имеющий для туристов психологическое значение: первые клиенты, оплатившие туры в туроператорских компаниях, уже получили свой кешбэк от платежной системы "МИР" на карту", — отметили в АТОР.

Туроператоры подчеркивают, что это исключительно важно для доверия потребителей к акции.

"Не скрою, мы боялись, что здесь могут быть какие-то технические сбои, но этого не произошло. Нашим туристам на карту уже начали поступать выплаты от государства", – сказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова проинформировала, что после покупки тура в рамках программы деньги потребителю должны вернуться максимум через пять дней.

При этом большинство туроператоров не отметили резкого всплеска продаж по акции с кешбэком в минувшие выходные, который прогнозировали в пятницу, сообщает АТОР.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в программе туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Поездку необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.

Ранее в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН РИА Новости рассказали, что продажи туров по России за 22-23 августа 2020 года, в период действия программы выросли на 145% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Однако ряд игроков рынка не заметили роста продаж в минувшие выходные и даже наблюдали определенный спад по сравнению с первым днем акции", — уточнили в АТОР.

"Мы связываем это с активностью турагентов, нашего основного канала продаж. Многие из них в выходные не работают, а уже в понедельник, с их выходом на работу, мы опять видим рост бронирований", – подчеркнул генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Важность агентского канала для акции отметили в "ВЕДИ ГРУПП", где активизировались туристические агенты, которые задают конкретные вопросы и бронируют для своих туристов туры с кешбэком.

"Ранее ведущие туроператоры по внутреннему туризму подчеркивали, что в первый день акции через агентов бронировалась примерно половина всех туров с кешбэком. Следующий пик спроса в акции туроператоры прогнозируют в дни окончания акции", — прокомментировали ситуацию в АТОР.