МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов просит Госдуму не принимать закон о введении в России нового 5%-ного так называемого гуманитарного сбора с распространителей рекламы — соответствующее письмо бизнес-омбудсмен направил в комитет этой палаты по бюджету и налогам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Законопроект, внесенный депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым, дополняет действующий Налоговый кодекс РФ новой главой "Гуманитарный сбор". По замыслу разработчика, уплачивать такой сбор, в размере 5% от суммы дохода, с 1 января должны все распространители рекламы. Назначение сбора определяется как "финансирование оказания помощи физическим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в лечении".

"Если законопроект будет принят, мы получим очередной налог на все и вся. Любой рекламируемый товар или услуга подорожают в той степени, в какой распространители рекламы будут вынуждены переложить новые расходы на рекламодателей. А расплачиваться в конечном итоге все равно будет потребитель", — считает бизнес-омбудсмен.

"Мало того, что перед нами попытка протащить еще одно обременение без глубокой экономической проработки и широкого общественного обсуждения, это еще и абсолютно неподходящее для нынешнего времени предложение. Тем более что среди игроков рекламного рынка много малых предприятий, которые сегодня испытывают очень серьезные трудности", — также говорится в письме.

Титов также обращает внимание законодателей на то, что распространители рекламы по действующему законодательству уже и так обязаны размещать социальную рекламу, заключая в этих целях не менее 5% всех своих договоров.

Правительство РФ также выступило против введения нового сбора, направив в парламент отрицательный отзыв на этот законопроект.