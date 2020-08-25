МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Уже в пятницу, 28 августа, Кипр начнет принимать некоторые категории россиян. Об этом сообщает местный Минздрав.

Медицинское ведомство Кипра делит страны из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом на три категории — А, В и С.

Россия с 28 августа будет включена в третью категорию — C.

На территорию Кипра смогут въезжать граждане России следующих категорий:

кто постоянно проживают на острове и членам их семей,



дипломатам,



россиянам, у которых есть вид на жительство либо специальное разрешение на въезд от властей.

По прибытии на Кипр граждане Российской Федерации будут обязаны сдать тест на коронавирус либо предоставить справки об отрицательном результате теста на COVID-19 (такой документ необходимо получить не позднее, чем за три дня до вылета).

Помимо этого прибывшие на остров должны будут уйти на двухнедельный карантин, а перед его окончанием нужно будет снова сдать тест на коронавирус.

Жителям стран из второй категории В при въезде на Кипр тоже необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, но уходить на обязательный карантин не надо.

Гражданам стран первой категории — А — предъявлять справку вовсе не придется.