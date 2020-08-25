МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, сократил чистую прибыль по МСФО в первом полугодии 2020 года на 49,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,102 миллиарда рублей (стандарт МСФО 17), говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA в январе-июне вырос на 8,4% и составил 5,436 миллиарда рублей. Выручка группы увеличилась на 7,1% — до 59,856 миллиарда рублей.

"Компания планирует сохранить рекомендацию распределять в качестве дивидендов 100% чистой прибыли по данным отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета", — говорится в сообщении.

При этом отношение чистого долга на конец финансового года к скорректированной EBITDA не должно превышать 2x на протяжении всего прогнозного периода.