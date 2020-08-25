МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, приняла решение о закрытии сети магазинов ELC, говорится в отчете ритейлера по МСФО за первое полугодие. Данное решение касается и сети магазинов ABC.

"В целях повышения рентабельности за счет ускоренного открытия магазинов малого формата "Детмир ПВЗ" группа приняла решение о закрытии магазинов сети ELC, доля которых в общей выручке группы за 2019 год составила менее 1%", — говорится в отчете. На конец июня 2020 года сеть ELC в России насчитывала 43 магазина.

В пресс-службе "Детского мира" пояснили РИА Новости, что решение о закрытии касается также и магазинов ABC. Сеть ELC и ABC в России на конец июня насчитывала 52 магазина. "Компания планирует сфокусироваться на дальнейшем развитии форматов "ПВЗ Детмир" и сети "Зоозавр", которые демонстрируют положительную динамику", — указали в ритейлере.

"Сохраняя фокус на развитии интернет-торговли, группа продолжит расширять ассортимент детских товаров, осуществит полномасштабный запуск маркетплейса и усилит логистические мощности посредством запуска региональных распределительных центров в крупных городах России", — добавляется в отчете.