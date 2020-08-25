МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле 2020 года упал на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,9 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании.

"В июле 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 2,9 миллиона пассажиров, что на 54,5% ниже результата за июль 2019 года", — говорится в сообщении.

За семь месяцев 2020 года группа перевезла 15,8 миллиона пассажиров, что на 54,2% ниже результата аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 8,8 миллиона пассажиров (снижение на 58,8% в годовом выражении).

Авиакомпания "Аэрофлот" в июле сократила перевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 72%, до 1 миллиона человек.

"В июле 2020 года продолжилось восстановление объемов внутренних перевозок группы "Аэрофлот" (по сравнению с предыдущими месяцами — ред.), поступательно увеличивается занятость кресел. Авиакомпания "Победа" по итогам июля вышла на показатели перевозок сопоставимого периода прошлого года", — отмечает компания.

В июле 2020 года из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыло одно воздушное судно Airbus А330-300. По состоянию на 31 июля 2020 года парк группы "Аэрофлот" и одноименной авиакомпании насчитывал 359 и 245 воздушных судов соответственно.