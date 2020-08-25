МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Международная технологическая платформа DiDi официально запустила транспортный сервис на российском рынке, начав предоставлять услуги DiDi Express в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"DiDi очень рада предложить свои услуги в Казани. Компания занимается улучшением и расширением продуктов и услуг на основе обратной связи от местных российских пассажиров и водителей. Сейчас мы только начинаем наш запуск и стремимся создать талантливую команду местных специалистов с индивидуальными предложениями для страны", — заявили в компании. Сервисы будут доступны в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Высокогорском районах Казани.

В компании отметили, что сервис обеспечивает безопасность как водителей, так и пассажиров с помощью комплексной системы безопасности и круглосуточной поддержки клиентов. Ключевые функции безопасности включают в себя: конфиденциальные номера, функцию "Поделиться поездкой", кнопки SOS для пассажиров и водителей, а также список контактных лиц для экстренной связи. Водители и пассажиры агрегатора могут получить круглосуточную поддержку от центра обслуживания клиентов и безопасности.

Подключение водителей в Казани началось в конце июля. В середине июля объявление об их поиске появилось на сайте "Авито". Согласно объявлению, набором водителей для DiDi занимается ООО "Юником". Компания называет себя официальным представителем сервиса заказов DiDi в России. Соискателям предлагают заработную плату от 7 тысяч рублей с ежедневными выплатами и бонусами, обучение работе с приложением, самостоятельный выбор заказов и фирменный брендированный автомобиль.

Didi Chuxing (DiDi) — ведущая в мире мобильная платформа по предоставлению транспортных услуг. Компания предлагает полный спектр транспортных сервисов и услуг жизнеобеспечения, доступных через приложение для более чем 550 миллионов пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. Они включают в себя услуги такси, транспортные перевозки категорий экспресс, люкс, премьер, автобусное сообщение, услугу "Трезвый водитель", решения для корпоративных клиентов, прокат велосипедов и автомобилей, а также сервисы доставки еды и оплаты. Сервис осуществляет более 10 миллиардов пассажирских поездок в год.