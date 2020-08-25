МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, намерена сохранить принципы дивидендных выплат: направлять на дивиденды 100% чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении ритейлера.

"Компания планирует сохранить рекомендацию распределять в качестве дивидендов 100% чистой прибыли по данным отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета", — говорится в сообщении. При этом отношение чистого долга на конец финансового года к скорректированной EBITDA не должно превышать 2x на протяжении всего прогнозного периода.

Дивидендная политика "Детского мира" предполагает выплаты из чистой прибыли компании по РСБУ. Рекомендуемая сумма дивидендов определяется советом директоров, она составляет минимум 50% чистой прибыли по МСФО предыдущего года, при условии обеспечения реализации инвестиционной программы ритейлера и сохранения финансовой устойчивости компании.

Согласно презентации компании во вторник, ритейлер также планирует сохранить payout ratio на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Промежуточные дивиденды компании за январь-сентябрь 2019 года составили 3,739 миллиарда рублей (5,06 рубля на акцию).

По итогам 2019 года "Детский мир" направил на дивиденды 2,217 миллиарда рублей (3 рубля на обыкновенную акцию), это 90% чистой прибыли по МСФО, или 55% чистой прибыли по РСБУ за четвертый квартал прошлого года. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли за октябрь-декабрь компания планировала распределить до конца года — такое решение было принято на фоне неопределенности из-за распространения коронавируса.

В августе совет директоров "Детского мира" рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты в размере 1,848 миллиарда рублей (2,5 рубля на акцию). Собрание акционеров, на котором будет рассматриваться данный вопрос, состоится 18 сентября в форме заочного голосования. В результате общий объем выплаченных дивидендов по результатам за 2019 год может составить 7,804 миллиарда рублей (10,6 рубля на акцию), то есть 100% чистой прибыли по РСБУ.

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр", магазины сверхмалого формата "ПВЗ Детмир" (сочетают розничный магазин и пункт выдачи заказов). АФК "Система" владеет 20,38% акций ритейлера, еще 4,62% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).