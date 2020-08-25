МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ решило не предусматривать выплату дивидендов аэропорта "Шереметьево" за 2019 год, говорится в соответствующем распоряжении.

"Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и в порядке их выплаты по итогам его деятельности за 2019 год не предусматривать выплату дивидендов за 2019 год", — говорится в распоряжении.