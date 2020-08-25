МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Сайт программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств мирпутешествий.рф с момента старта акции посетили уже более миллиона уникальных пользователей, сообщила журналистам глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Программа доступных путешествий по России успешно работает. Все желающие смогли без проблем произвести покупки через сайт мирпутешествий.рф, который с момента старта программы посетило уже более миллиона уникальных пользователей", — сказала Догузова.

Она также отметила, что участникам акции, в соответствии с условиями программы, платежной системой МИР начисляется кешбэк.

Россияне по состоянию на утро вторника приобрели туров и размещений в отелях в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 0,5 миллиарда рублей.

"Всего на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей", — сказала Догузова.

По ее данным, большинство туроператоров фиксирует трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года, некоторые перешли на 7-дневную рабочую неделю на период работы программы.

"Повышенным спросом по программе на осень пользуются как традиционный юг России – Крым и Краснодарский край, так и Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край. Мы также наблюдаем рост бронирований в Приморье, Башкирии, регионах вдоль Волги – Нижегородской области, республике Татарстан, Ярославской и Тверской областях", — отметила глава ведомства.

ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ

Догузова считает старт программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств успешным.

"Мы считаем старт программы успешным. Наша ключевая задача – сделать отдых в стране для тех, кто решил провести его в России, доступнее и разнообразнее. Программа также должна помочь бизнесу преодолеть негативные последствия кризиса и строить планы на будущее", — сказала Догузова.

"Вместе с новыми мерами поддержки, которые будут запущены уже в этом году, мы планируем не только вывести отрасль на докризисный уровень, но и дать мощный стимул для развития отрасли на годы вперед", — прокомментировала ситуацию она.

Глава ведомства также ранее уточнила, что граждане по состоянию на утро вторника приобрели туров и размещений в отелях в рамках программы кешбэка более чем на 0,5 миллиарда рублей.