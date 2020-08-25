МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин обратился к директору Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций.

По словам президента, то, с чем люди иногда сталкиваются, переходит всякие границы.

"Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, – и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль", — сказал Путин.

"Владимир Владимирович, я доложу ваше поручение министру, и мы в ближайшие сроки эту работу постараемся завершить. Предложения по дополнительной численности и дополнительному финансированию тоже будут представлены в кратчайшие сроки", — ответил Аристов.

В настоящее время, по словам главы ФССП, почти 1,6 тысячи МФО, без учета структурных подразделений, филиалов и представительств, не выполняют основной вид деятельности — взыскание задолженности, он у них дополнительный, поэтому в реестр по закону не вносится, они пока функционируют в этой части без контроля ведомства.