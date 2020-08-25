МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Капитальные затраты группы "Детский мир", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, в 2020 году составят порядка 2,5 миллиарда рублей, сообщила финансовый директор группы Анна Гарманова.

Ранее в марте компания прогнозировала CAPEX на уровне 2,3 миллиарда рублей.

"Если мы говорим про CAPEX на этот год, наш прогноз — где-то 2,5 миллиарда рублей. Если мы говорим CAPEX следующего года, то, наверное, на открытие магазинов, maintenance (поддержание — ред.), я имею в виду самих магазинов "Детского мира" maintenance — это около 2 миллиардов рублей. Открытие каждого магазина "Зоозавр" или "Детмир ПВЗ" нам обходится 3-4 миллиона рублей, то есть это незначительная сумма. В следующем году мы планируем открыть один-два региональных склада, это еще по 100 миллионов рублей и плюс IT, эти суммы не должны быть существенными", — сказал Гарманова.

В 2019 году капитальные затраты составили 3,5 миллиарда рублей, следует из презентации компании.

Сеть группы "Детский мир" на конец июня насчитывала 782 магазина "Детский мир" в России, Казахстане и Белоруссии, 5 магазинов сверхмалого формата "ПВЗ Детмир", 43 магазина ELC, 9 магазинов ABC, а также 11 магазинов "Зоозавр". Ранее во вторник ритейлер объявил о решении закрыть сети магазинов ELC и ABC. АФК "Система" владеет 20,38% акций ритейлера, еще 4,62% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).