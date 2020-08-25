МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином в среду обсудит новые подходы и дебюрократизацию капитального строительства, с докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Владимир Владимирович Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Участники мероприятия обсудят новые подходы и дебюрократизацию капитального строительства. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо основного вопроса, будет рассмотрен ряд текущих актуальных тем.