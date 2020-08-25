МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Центр Гамалеи получил разрешение Минздрава РФ на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ее разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России",- говорится в сообщении.

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса пройдут на базе ряда государственных лечебных учреждений Москвы, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Исследование пройдет на базе ряда государственных лечебных учреждений города Москвы", — говорится в сообщении.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.