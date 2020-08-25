МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Lindt & Sprungli, производитель шоколада Lindt, заявляет, что ее шоколад, предназначенный для российского рынка, не отличается по качеству от продукции, поставляемой в другие страны, и компания готова к диалогу с Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по этому вопросу, говорится в заявлении производителя.

В декабре 2019 года ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что шоколад Lindt, который продается в России, отличается по качеству и составу от аналогичных товаров в Западной Европе, при этом информации об этом на упаковке нет. Антимонопольное ведомство выдало производителю предупреждение. Во вторник ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)", поскольку компания не представила информацию об исполнении предупреждения.

"Lindt & Sprungli может подтвердить, что вся продукция под брендом Lindt, поставляемая нами в Российскую Федерацию, полностью соответствует тем же стандартам качества, что и продукция, поставляемая в остальные страны Европы и мира. Вся продукция, реализуемая Lindt на российском рынке, производится на наших фабриках, расположенных в Европе", — говорится в заявлении компании.

Производитель указывает, что использует стандартизованную рецептуру для продукции независимо от места производства или страны, в которой она будет реализовываться, при этом на фабриках компании отсутствуют специальные мощности или технологические линии для производства продукции, предназначенной для России или какой-либо другой страны, а для выпуска продукции используются ингредиенты единообразного качества.

"Мы провели независимое исследование образцов разных видов шоколада Lindt, приобретенных в России и в пяти странах Европы, и получили экспертное заключение специалистов одной из ведущих российских научно-исследовательских организаций в области пищевой промышленности. Это экспертное заключение подтверждает, что все исследованные образцы шоколада Lindt, приобретенные в Российской Федерации и в странах Западной Европы, соответствуют требованиям, предъявляемым в России к стандартам качества шоколадной продукции, а также что существенные различия физико-химических показателей образцов шоколада Lindt одного наименования, приобретенных в странах Западной Европы и в Российской Федерации, отсутствуют", — сообщает компания.

Lindt & Sprungli также указывает, что предоставила в ФАС необходимые сведения для подтверждения того, что ее деятельность полностью соответствует антимонопольному законодательству. "Мы сожалеем, что, несмотря на это, ФАС России приняла решение о возбуждении дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Мы остаемся полностью открытыми к диалогу с российскими государственными органами. Уверены, что в скором времени сумеем разрешить все возможные обеспокоенности, имеющиеся у антимонопольного органа, в рамках официальной процедуры рассмотрения антимонопольного дела", — добавляется в заявлении.

"Кроме того, мы защищаем свои права в соответствии с местным законодательством в рамках судебного процесса, одновременно поддерживая открытый диалог с представителями ФАС России", — сообщает компания. В марте "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительным предупреждения ФАС. Заседание по этому делу назначено на 11 сентября.