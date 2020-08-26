МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (НКХП), причитающаяся акционерам, по МСФО в первом полугодии 2020 года увеличилась в 1,4 раза и составила 477,981 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 11,4% — до 3,561 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 15,5%, до 908,85 миллиона рублей. Себестоимость продаж выросла на 25% и составила 2,652 миллиарда рублей.

Операционная прибыль увеличилась на 29,7%, до 797,586 миллиона рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 28% и составила 606,185 миллиона рублей.

Долгосрочные обязательства компании снизились на 38,7% с конца 2019 года и на 30 июня составили 1,991 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства сократились на 43,4% и составили 2,781 миллиарда рублей.

НКХП — один из крупнейших зерновых терминалов в России, его нынешние мощности позволяют перегружать 3,5 миллиона тонн зерновых в год. Основные акционеры — "Объединенная зерновая компания (50,99% акций) и ООО "Деметра-холдинг" (35,6% акций), владельцем которого с долей более 50% является ВТБ.