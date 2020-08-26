МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Столичное управление Росреестра за январь-июль 2020 года зарегистрировало 46,6 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Как пишет РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу ведомства, сюда входят договора и жилого, и нежилого фонда.

Это на 30% меньше, чем з апервые семь месяцев прошлого 2019 года и на 13% ниже относительно 2018-го.

Поясняется, что всего по за июль было зафиксировало Росреестром 6,8 тысячи ДДУ на первичном рынке Москвы: падение к прошлому году составляет 11%.

При этом если сравнивать июль с июнем, то рост в июле составил 4%.

Что касается отдельно жилой недвижимости, то в июле на первичном рынке было оформлено 5,2 тысячи договоров. В годовом выражении снижение составило 9%, а по отношению к июню рост 6%.