МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Объем текущего строительства жилья в России составляет примерно 98 миллионов квадратных метров, что на 28% ниже аналогичного показателя прошлого года, сообщил в среду на конференции в Москве замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Мы видим по проектным декларациям, что сегодня в стройке у нас находится порядка 98 миллионов квадратных метров. Это практически на 28% меньше прошлого года", — сказал он.

По словам замминистра, приоритетной задачей перед отраслью жилищного строительства на этот год является увеличение числа проектов в стадии реализации, прежде всего индустриального домостроения. Стасишин уточнил, что на конец следующего года должно строиться уже не менее 130-150 миллионов квадратных метров, иначе не будет положительной динамики по вводу жилья.

Он также добавил, что ввод жилья по итогам 2020 года будет примерно сопоставим с прошлогодним результатом.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает увеличение объема жилищного строительства к 2024 году не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Согласно данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2019 году вырос на 4,9% по сравнению с показателем за прошлый год — до 79,4 миллиона квадратных метров. В июле Стасишин сообщил, что целевой показатель нацпроекта по жилью может быть скорректирован до 100 миллионов квадратных метров в год, По оценке вице-премьера РФ Марат Хуснуллина, на уровень ежегодного ввода 120 миллионов квадратных метров возможно будет выйти к 2026-2027 годам.