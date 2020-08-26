МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Выручка группы компаний "Обувь России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, в июле текущего года снизилась на 27% по сравнению c июлем 2019 года — до 645 миллионов рублей, говорится в материалах компании.

"Компания продолжает уверенно восстанавливать выручку, которая снизилась до многолетних минимумов в апреле-мае на фоне почти полной приостановки бизнеса по причине пандемических ограничений. Неаудированная выручка июля достигла 645 миллионов рублей (без НДС) против 486 миллионов рублей месяцем ранее или против 455 и 334 миллионов рублей в мае и апреле. Таким образом, общая выручка группы за июль достигла 72% от среднемесячной выручки докризисного первого квартала 2020 года и 73% от общей выручки июля 2019 года", — сказано в сообщении.

При этом выручка микрокредитной компании "Арифметика", входящей в группу и специализирующейся на розничных займах, составила в июле 189 миллионов рублей, на 3% превысив выручку июля прошлого года. Организация занимает седьмое место в рэнкинге "Эксперт РА" по объему выданных микрозаймов за 2019 год. На конец июля портфель компании по денежным займам увеличился на 21% в годовом выражении — до 2,615 миллиарда рублей. Средняя сумма займа в июле выросла на 34,2% — до 26,317 тысяч рублей.

"Опережающими темпами восстанавливается оптовая выручка (175 магазинов франшизы, крупные корпоративные покупатели), показатель достиг 188 миллионов рублей в июле, что составляет 79% от среднемесячной выручки первого квартала 2020 года. Стоит отметить, что пандемические ограничения затронули эту часть бизнеса в наибольшей степени: в апреле, мае и июне оптовая выручка была близка к нулевой", — отметили в компании.

Компания "Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году привлекла 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже, став таким образом первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. Согласно информации от 25 августа, в состав "Обуви России" входит 851 магазин в 341 городе России и две производственные площадки. Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы. В июне из капитала ПАО вышла структура бизнесмена Михаила Прохорова.

Консолидированная выручка группы в первом полугодии 2020 года снизилась на 27,4% в годовом выражении — до 3,892 миллиарда рублей, сказано в материалах компании.