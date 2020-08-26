МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Кипрская авиакомпания Cyprus Airways заявила РИА Новости, что пока не планирует возобновлять регулярное авиасообщение с Россией, но намерена выполнить несколько вывозных рейсов.

Официальный представитель компании Hermes Airport, которая управляет международными аэропортами Ларнаки и Пафоса, сообщил РИА Новости в понедельник, что кипрские авиакомпании ставят в свои планы рейсы в Россию и из России, но точно все станет известно через неделю.

"В настоящее время мы не планируем выполнять регулярные рейсы в Россию. Мы планируем совершить несколько вывозных рейсов из РФ на Кипр", — заявили РИА Новости в авиакомпании.

Во вторник сотрудница офиса генерального директора министерства здравоохранения республики заявила, что минздрав Кипра не исключал Россию из списка стран, гражданам которых не разрешен въезд из-за ситуации с коронавирусом. Она добавила, что Россия остается в третьей категории стран по эпидемической ситуации.

Поток туристов из России до пандемии был один из самых больших на Кипре, расходы российских туристов были одними из самых высоких.