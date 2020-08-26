РИГА, 26 авг — ПРАЙМ. Оборот латвийского национального авиаперевозчика — компании airBaltic в первом полугодии из-за пандемии COVID-19 уменьшился на 63,6% — до 78,713 миллиона евро, а убытки выросли почти в семь раз — до 184,77 миллиона евро, заявил журналистам исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

"Мы этот год начали стабильно, продолжая наш устойчивый рост и в январе, и в феврале, однако в последующие месяцы отрасль пережила крупнейший кризис в истории авиации. В результате airBaltic была вынуждена на 62 дня приостановить полеты, а также в целом спрос на них значительно упал", — сказал Гаусс.

По его словам, убытки компании из-за COVID-19 выросли в разы.

"Оборот airBaltic в первом полугодии из-за пандемии COVID-19 уменьшился на 63,6% — до 78,713 миллиона евро, а убытки выросли почти в семь раз — до 184,77 миллиона евро", — сказал Гаусс.

В прошлом году оборот airBaltic составил 503,281 миллиона евро, что на 23,1% больше 2018 года.

Латвийскому государству принадлежит 96,14% капитала airBaltic, Aircraft Leasing 1 — 3,86%.