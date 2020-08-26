МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Россия по итогам 2019 года вошла в первую двадцатку экспортеров мороженого, заняв 16-е место, следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт").

"В 2019 году мировой экспорт мороженого оценивался в 4,2 миллиарда долларов. Крупнейшими экспортерами были страны Евросоюза: Франция, Германия, Бельгия и Нидерланды. В мировом рейтинге поставщиков мороженого Россия по итогам прошлого года заняла 16-е место. Основными покупателями являлись Казахстан, Монголия и Украина", — говорится в материалах. В 2018 году в рейтинге экспортеров мороженого Россия занимала 21-е место, уточнили в пресс-службе "Агроэкспорта".

Объем экспорта российского мороженого по итогам 2019 года составил 22,3 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 12,6% (19,8 тысячи тонн). Наибольшую долю в структуре российского экспорта мороженого занимает Казахстан (37%), Монголия (10,4%), Украина (8,5%), Китай (6,7%), Белоруссия (6,6%), США (5,1%), Канада (4,4%). В 2019 году поставки осуществлялись в 38 стран, в 2018 году — в 34 страны, в 2017 году — в 31 государство.

В течение первого полугодия 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт мороженого вырос на 21,6% в натуральном выражении. "Учитывая увеличение мирового спроса, в краткосрочной перспективе рост российских экспортных поставок сохранится и будет составлять в среднем 5-10% в год. Наиболее приоритетными направлениями станут азиатские рынки, в первую очередь КНР", — считают эксперты.

"Агроэкспорт" отмечает, что потребление мороженого в странах Азии является одним из самых высоких в мире: в частности, растет спрос на мороженое на основе соевого молока, сорбеты и щербеты из экзотических фруктов и ягод, а наибольшая доля потребления приходится на Китай. В азиатских странах распространенным является добавление мороженого в различные блюда: например, бананы в карамели с жареным мороженым, китайский шоколадный пирог с мороженым, жареное мороженое с фунчозой, мороженое с чиа.

Объем производства мороженого в РФ в 2015–2019 году варьировался в пределах 380-440 тысяч тонн, уровень самообеспеченности стабильно превышал 100%, доля поставок на экспорт в структуре производства в 2019 году — 5,4% (в 2015 году — 3,5%). Цены производителей в РФ на мороженое в 2019 году находились вблизи 2,38 доллара за килограмм; между тем, одни из самых высоких ценовых уровней были в США (3,4 доллара за килограмм), а самые низкие — в Китае (1,52 доллара за килограмм), сообщается в материалах.