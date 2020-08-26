ЛОНДОН, 26 авг — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Общие финансовые потери туристической отрасли Великобритании в текущем году могут составить 22 миллиарда фунтов стерлингов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, говорится в исследовании Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC), опубликованном в среду.

По подсчетам организации, расходы потребителей услуг туристической отрасли могут сократиться на 78% по сравнению с расходами в 2019 году, из-за коронавирусного кризиса туриндустрия теряет в среднем по 60 миллионов фунтов стерлингов в день. Около 3 миллионов рабочих мест в отрасли находятся под риском сокращения, также отмечается в отчете.

Глава WTTC Глория Гевара в связи с этим подчеркнула, что в Британии необходимо пересмотреть требования к карантину после посещения людьми зарубежных стран и инвестировать дополнительные средства в системы отслеживания распространения вируса и медицинских анализов. При этом на восстановление туристического бизнеса "могут потребоваться годы", считает она, а в наиболее уязвимом положении находится столица Великобритании из-за сокращения числа туристических, деловых поездок и мероприятий.

Ранее в августе британская Ассоциация туроператоров и турагентов (ABTA) сообщила, что около 40 тысяч человек, занятых в туристической индустрии страны, лишились работы из-за кризиса COVID. По мнению туристических компаний, спрос на путешествия и турпоток могут достичь уровня 2019 года лишь к 2022 году.