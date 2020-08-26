МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами, прерванного из-за коронавируса.

"Татьяна Алексеевна, мы с вами сегодня с утра уже говорили по поводу того, что и каким темпом, и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения, я попросил бы вас в этой связи рассказать о ситуации в целом, ситуации с коронавирусной инфекцией, разработках и производстве вакцин, стимулирующих выплатах медицинским работникам, ну и вообще по обстановке в целом", — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.