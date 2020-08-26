МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июле вырос к июню почти в 2,4 раза, до 6,77 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение пассажиропотока составило 52,4%.

На международных линиях в июле количество пассажиров по сравнению с июлем прошлого года снизилось на 99%, до 59,7 тысячи человек. На внутренних — на 16,1%, до 6,7 миллиона.

Пассажиропоток за январь-июль сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,9%, до 34,6 миллиона. На международных рейсах перевозки снизились на 71,4%, до 8,8 миллиона человек, на внутренних — на 37,4%, до 25,8 миллиона человек.

По количеству перевезенных пассажиров в июле лидирует авиакомпания S7, обслужившая 1,3 миллиона человек (падение к прошлому году — 10,2%). Лоукостер "Победа" увеличил перевозки к июлю прошлого года на 1,6%, до 1,038 миллиона человек. Пассажиропоток "Аэрофлота" упал на 72%, до 1,034 миллиона человек, "России" — на 49,2%, до 775,7 тысячи пассажиров, "Уральских авиалиний" — на 41,7%, до 622,5 тысячи человек, "ЮТэйр" — на 47,5%, до 437,7 тысячи человек.

В январе-июле наибольшее количество пассажиров обслужил "Аэрофлот" — 8,8 миллиона человек, снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 58,8%. S7 снизила пассажиропоток на 18%, до 6,1 миллиона, "Победа" — на 28,9%, до 4 миллионов. "Уральские авиалинии" снизили перевозки на 49,8%, до 2,6 миллиона человек, "Россия" — на 60,7%, до 2,6 миллиона, "ЮТэйр" — на 49,2%, до 2,3 миллиона.