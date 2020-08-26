МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Неплатежи контрагентов и нехватка денег на выплату зарплат, налогов или других платежей мешают восстановлению бизнеса в России после кризиса, но сейчас гораздо больше трудностей для предпринимателей создает по-прежнему слабый спрос на их продукцию, такие выводы представил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам мониторинга эффективности мер государственной поддержки.

Эксперты опросили руководителей и владельцев 1035 компаний из всех субъектов РФ. Согласно результатам опроса, страна постепенно выходит из кризиса: положение своей компании как "кризис" или "катастрофа" оценили 26,19% респондентов — на 7% меньше, чем в июле. Тем не менее около 46% по-прежнему отмечают ухудшение финансовых показателей своего бизнеса.

Отвечая на вопрос о том, с какими трудностями на текущий момент сталкивается компания, более 67% участников назвали отсутствие восстановления спроса по сравнению с моментом начала пандемии.

"Больше половины респондентов (56,12%) сообщили, что спрос на их продукцию восстановился только на 50% и меньше по отношению к тому же периоду 2019 года. 25% предприятий указывают, что спрос – менее 20% от прошлогоднего", – говорится в опубликованном в среду документе.

Кроме того, участники опроса высоко оценили эффективность мер правительства по поддержке занятости. "Больше половины респондентов отметили, что штатная численность сотрудников их компании на текущий момент по отношению к тому же периоду 2019 года составила 80-100%", – отмечается в документе.

При этом 40,54% опрошенных заявили, что в конце 2020 года не будут способны выполнять отложенные обязательства перед государством, на отсрочку выполнения которых оно пошло в качестве меры поддержки. Самые большие опасения у бизнеса вызывает перспектива уплаты налогов за 2020 год.

К тому же, российские предприниматели не готовы к введению повторных ограничений в случае второй волны коронавируса, шансы выживания в этом случае на 100% оценивают только 7,2% из них. Такие выводы представил Титов по итогам мониторинга эффективности мер государственной поддержки.

Согласно результатам опроса, вторую волну коронавируса выдержат немногие: 77% респондентов оценили шанс выживания их компании в случае повторного введения режима карантина в 50% и менее.

При этом 7,2% руководителей, отвечая на вопрос о том, как они оценивают шанс выживания своей компании в случае повторного введения режима карантина в связи с рисками второй волны COVID-19, ответили – на 100%.

Однозначно ответивших, что бизнес точно не переживет новых ограничений, было 0%. А 15,8% опрошенных руководителей оценили шансы своей компании на выживание в случае второй волны ограничений на 80%.

При этом многие руководители весьма критически оценили нынешнюю ситуацию в бизнесе: порядка 22% респондентов считают, что более половины компаний в их отрасли в их субъекте федерации под угрозой банкротства. Из них 9% респондентов говорят, что вся их отрасль в их регионе под угрозой банкротства.