МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Желание приобрести российскую вакцину от коронавируса выразили 27 стран мира, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По информации МИД России, выразили желание приобретения вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира. При этом это разные формы, в том числе: в ходе совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок, локализации производства на территории иностранных государств и гуманитарной помощи", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, среди обратившихся Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и ряд других государств.

"По имеющейся у нас информации, 26 стран внимательно наблюдают за теми результатами клинических исследований на третьей фазе, которые мы получим….", — добавила Голикова.